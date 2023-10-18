Иноагента Галкина* оправдали: информация не соответствует действительности

Головинский районный суд Москвы сообщил ТАСС, что информация о нарушении Максимом Галкиным* закона об иноагентах не соответствует действительности.

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Ранее ведомство сообщило СМИ (в частности РИА Новости), что муж Аллы Пугачевой якобы не предоставил в Минюст отчет о деятельности иностранного агента. И на него составили протокол об административном правонарушении.

Суд объяснил это тем, что произошла ошибка в его электронной базе. Сам Максим Галкин* пока не комментировал ситуацию.

Отметим, ранее стало известно, что комик решил остаться в Израиле с семьей и детьми, несмотря на происходящие там события.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.