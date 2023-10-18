Александр Петров появился в Петербурге с женой: «Многие не поверили»

Актер Александр Петров прибыл в Санкт-Петербург с молодой женой Викторией, чтобы презентовать свое новое шоу «Планета Максимус», сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
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На встрече с публикой и журналистами не обошлось без вопросов о неожиданной женитьбе. Александр Петров заверил, что на самом деле давно мечтал о браке. И наконец-то встретил девушку, которая полностью соответствовала его представлениям об идеальной жене.
«Многие не поверили и спрашивали, что это было. Мне звонили, друзьям, еще кому-то, спрашивали… Просто встретились, просто полюбили, просто поженились. Все просто! Это сложные вещи, но на самом деле они очень простые, когда они по-честному происходят», — прокомментировал артист.