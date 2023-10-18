Какой была Безрукова в юности: стильное фото в купальнике времен СССР (конфетка-комсомолка)

Ирина Безрукова и в свои 56 лет выглядит, как роковая красотка. Однако в юности она была еще лучше – фигура точеная, линии просто нереальные.

Это ее поклонники смогли понять, увидев фотокадр из советского прошлого звезды, который она выставила в соцсетях.

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На снимке Ирина Безрукова предстает с мамой в купальнике. Для времен СССР, стоит отметить, костюмы для плавания у дам выглядят более чем привлекательно.

Поклонники, увидев такую «комсомолку, спортсменку и просто красавицу», пришли в восторг.

Люди восхитились нежностью и красотой знаменитости, заметив, что и родительница Безруковой радует глаз тоже.