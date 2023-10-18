«Пример маскулинности»: Александр Рогов рассказал, кто среди знаменитых мужчин самый стильный

Телеведущий Александр Рогов сообщил, кто из звезд мужского пола отличается чувством стиля.
По мнению эксперта моды, актеры Милош Бикович, Данила Козловский и Дмитрий Нагиев – настоящие эталоны маскулинности. Их образы стильные и при этом простые.
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«Милош – пример маскулинности для женщин в нашей стране. Это пиджак, серый трикотаж, брюки и ботинки. Данила Козловский, но его сейчас слишком мало. Он был очень модный, когда так кому-то хотелось. Нагиев так или иначе. И даже пример тому – он стал лицом бренда, который недавно запустился. Они наверняка смотрели, кто влияет на массы», – отметил Рогов.
«И все они представители так называемой условной токсичной маскулинности. Заметьте, мы не назвали никого, кто слишком любит наряжаться или носит юбку», – добавил Александр Рогов в YouTube-шоу «Редколлегия».