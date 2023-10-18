«Пример маскулинности»: Александр Рогов рассказал, кто среди знаменитых мужчин самый стильный

Телеведущий Александр Рогов сообщил, кто из звезд мужского пола отличается чувством стиля.

По мнению эксперта моды, актеры Милош Бикович, Данила Козловский и Дмитрий Нагиев – настоящие эталоны маскулинности. Их образы стильные и при этом простые.

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