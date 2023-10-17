43-летняя Боня засветила свои упругие прелести на публике: распахнула жакет, а под ним не оказалось белья

Виктория Боня уже давно прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она стала одной из самых известных персон в стране. Однако вот уже больше 10 лет телеведущая живет в Монако. Особое внимание она всегда уделяла внешности.
А так как в 43 года светская львица мечтает о семейном счастье, недавно она сделала пластику лица за круглую сумму долларов в США. Пока звезда не показывает результат преображения, но решила заинтриговать пикантными фото.
На новых фото Боня красуется в гримерке. Она прилетала в Москву ради съемок в шоу «Злые языки». Примечательно, что телеведущая не расстается с темными очками. Однако она хвастается, что мужчины теперь ей дает не больше 26 лет.
В кадре Виктория встала в жакете, под которым не оказалось белья. Она засветила округлую грудь во всей красе и трусики телесного цвета.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит светская львица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, даже так», «А фигура у вас тоже новая?», «После 40 лет так не каждая выглядит», «Тут даже очки никому не мешают», «Потрясающая ухоженная леди», «Ох, вот это формы», «Виктория не меняется», — стали писать пользователи Сети.