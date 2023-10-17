43-летняя Боня засветила свои упругие прелести на публике: распахнула жакет, а под ним не оказалось белья

Виктория Боня уже давно прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она стала одной из самых известных персон в стране. Однако вот уже больше 10 лет телеведущая живет в Монако. Особое внимание она всегда уделяла внешности.

А так как в 43 года светская львица мечтает о семейном счастье, недавно она сделала пластику лица за круглую сумму долларов в США. Пока звезда не показывает результат преображения, но решила заинтриговать пикантными фото.