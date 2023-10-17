Такого никто не ожидал: 40-летняя Бородина показала, как выглядит по утрам в постели

Недавно Бородина улетела на съемки в Таиланд. Там проходят съемки нового сезона шоу «Последний герой», а она стала его ведущей. Иногда она успевает посещать пляж. А накануне телеведущая без одежды запечатлелась в постели. Она решила показать, как выглядит по утрам.

Сначала Ксения была с макияжем, а вот потом предстала с расплывшимся и отекшим лицом. Звезда пошутила, что это зарисовка на тему: «как я себя вижу утром и как выгляжу на самом деле».

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