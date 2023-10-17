Такого никто не ожидал: 40-летняя Бородина показала, как выглядит по утрам в постели

Ксения Бородина больше 20 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране благодаря шоу «Дом-2». У нее появились миллионы поклонников. Примечательно, что ей не везет в любви. После второго развода Ксения растит двоих детей. При этом она много путешествует и уделяет внимание внешности. В 40 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.
Недавно Бородина улетела на съемки в Таиланд. Там проходят съемки нового сезона шоу «Последний герой», а она стала его ведущей. Иногда она успевает посещать пляж. А накануне телеведущая без одежды запечатлелась в постели. Она решила показать, как выглядит по утрам.
Сначала Ксения была с макияжем, а вот потом предстала с расплывшимся и отекшим лицом. Звезда пошутила, что это зарисовка на тему: «как я себя вижу утром и как выгляжу на самом деле».
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Поклонники ужаснулись. Многие стали гадать, сколько фильтров Бородина применила, чтобы выглядеть идеально. Другие оценили ее чувство юмора. «В 40 лет все именно так», «Еще скажите, что это без фильтров», «Ну тут Ксюша настоящая только в конце», «Ну лицо у вас точно не таке идеальное, надо смириться», — стали писать подписчики.