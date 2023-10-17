«Мое сокровище!»: Прилучный заснял загорающую Брутян на роскошном курорте, назло Муцениеце

Павел Прилучный уже давно стал известным. Он снимается в кино и играет в театре. После развода с Агатой Муцениеце он вел закрытый образ жизни. Но с появлением новой избранницы актер снова стал делиться снимками и рассказывать о своей жизни. У него родился сын Микаэль. Он окутал новую супругу заботой и вниманием. А на днях пара улетела отдыхать в Дубай.
На этот раз Прилучный стал снимать Брутян на пляже. Она подловил ее в купальнике на шезлонге, а вечером запечатлел на фоне заката. Молодая жена отправила ему воздушный поцелуй. Она на отдыхе почти не красится и оставляет свои кудрявые волосы без укладки. Зепюр была в черном бикини, засветив свою грудь.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Моя муза, мое настроение, мое сокровище!» – написал Павел.
Поклонники были восхищены. Многие отметили, что у актера жена настоящая красавица. А вот другие осудили звезду. Дело в том, что он с шиком отдыхает на дорогом курорте, живет в пятизвездочном отеле и ест морепродукты.
При этом недавно бывшая супруга подала на него в суд за неуплату алиментов. Напомним, что у Агаты растут сын Тимофей и дочка Мия, рожденные от артиста. Она требует от Прилучного 30% доходов на содержание наследников.