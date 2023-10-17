«Насколько у них мозг работает быстро»: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова за играми

Саша Савельева много лет была частью группы «Фабрика». Однако она покинула коллектив, когда была беременна. Теперь певица не только строит сольную карьеру, но и растит сына Леона вместе с мужем Кириллом Сафоновым. Пара скрывает лицо наследника. Однако все чаще артистка делится кадрами с ребенком и хвастается его достижениями.
На этот раз Саша проводит осенние дни в Израиле. Там у супругов живут близкие. Певица засняла мальчика, который играл в игру на планшете. Артистка призналась, что сын растет очень смышленым и не перестает ее удивлять.
«Я удивляюсь современным детям. Насколько у них мозг быстро работает. Обучиться играть в сложную игру и понимать там, как и что устроено. И еще взрослому объяснить, который не в курсе», — заявила Савельева.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие согласились с тем, что дети стали умнее. Напомним, что Саша долго не могла забеременеть. Она также не скрывает, что хотела бы иметь еще одного ребенка. Однако артистка отметила, что это случится, если Бог даст. У Сафонова от первого брака есть взрослая дочка Анастасия, которая живет в США.