«Насколько у них мозг работает быстро»: Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова за играми

На этот раз Саша проводит осенние дни в Израиле. Там у супругов живут близкие. Певица засняла мальчика, который играл в игру на планшете. Артистка призналась, что сын растет очень смышленым и не перестает ее удивлять.

«Я удивляюсь современным детям. Насколько у них мозг быстро работает. Обучиться играть в сложную игру и понимать там, как и что устроено. И еще взрослому объяснить, который не в курсе», — заявила Савельева.

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