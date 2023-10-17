«Пусть так будет всегда!»: Навка поделилась трогательными фото в обнимку с Песковым и младшей дочкой

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она уже 8 лет состоит в браке с Дмитрием Песковым. Супруги редко вместе выходят в свет. Однако каждый год спортсменка создает красочные ледовые шоу. Муж приходит, чтобы ее поддержать. Также у пары растет дочка Надежда, которая тоже танцует на льду.
17 октября Песков отмечает свой день рождения. С 56-летием его поздравила супруга в соцсети. Навка поделилась трогательными кадрами, на которых обнимает возлюбленного. Фигуристка была в брюках светлого оттенка и мерцающем топике. Дмитрий позировал в костюме с рубашкой.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды
К ним также прибежала дочка. Девочка тоже обняла родителей. Надежда была в платье в горошек.
«И пусть так будет всегда! С днем рождения, любимый», — написала Навка.
Поклонники восхитились кадрами. Многие присоединились к поздравлениям. «Какие красивые», «Даже похожи внешне», «Надя растет в любви», «Классные такие», — стали писать в Сети.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочкой. Фото: соцсети звезды