«Пусть так будет всегда!»: Навка поделилась трогательными фото в обнимку с Песковым и младшей дочкой

17 октября Песков отмечает свой день рождения. С 56-летием его поздравила супруга в соцсети. Навка поделилась трогательными кадрами, на которых обнимает возлюбленного. Фигуристка была в брюках светлого оттенка и мерцающем топике. Дмитрий позировал в костюме с рубашкой.

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