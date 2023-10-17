Галустян взмолился: Бузова в откровенном платье обнажила живот и другие «аппетитки», устроив танцы на съемках

На этот раз Ольга примерила три образа. Один из них оказался очень откровенным. Телеведущая покрасовалась в откровенном платье с широким низом. А вот вместо верха были полоски ткани. Блондинка оголила свой мягкий животик и бока. Бузова сначала подурачилась в гримерке, устроив танцы. А потом Бузова стала петь перед Галустяном. Он взвыл от происходящего.

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