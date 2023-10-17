Галустян взмолился: Бузова в откровенном платье обнажила живот и другие «аппетитки», устроив танцы на съемках

Ольга Бузова большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести передачи, менять образы и готовить новые выступления. В этом году артистка снова ездила на съемки в Африку. Она пыталась вернуться в форму, но все же набрала вес. Но это не мешает ей носить смелые наряды. 17 октября она приехала на съемки, где увиделась с напарником по шоу «Звезды в Африке» Михаилом Галустяном.
На этот раз Ольга примерила три образа. Один из них оказался очень откровенным. Телеведущая покрасовалась в откровенном платье с широким низом. А вот вместо верха были полоски ткани. Блондинка оголила свой мягкий животик и бока. Бузова сначала подурачилась в гримерке, устроив танцы. А потом Бузова стала петь перед Галустяном. Он взвыл от происходящего.
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«Я не хочу», – запела артистка.
«Я тоже! Начинается! Помогите!» – засмеялся Михаил.
Поклонники заметили, что формы Ольги округлились. Многие считают, что телеведущая похорошела, а лишние килограммы ее только украшают. «Вот это пышечка», «Такая вся сочная», «Ей очень идет», «Нелепый наряд, но фигура тут хороша», «Что это за тряпки? Ну найти уже себе стилиста», «Оля, вот это у вас формы», — стали писать подписчики.