«В узком кругу»: Решетова воссоединилась с Тимати на праздновании дня рождения сына — идиллия

Когда все были за праздничным столом, компанию мальчику составила его сестра, дочь Алены Шишковой – Алиса. Девочка села рядом с ним. Когда торт поставили перед ним, школьницаТимати назвал свои главные требования к будущей невесте" target="_blank"> попросила Ратика загадать желание.

Наследник рэпера задумался, но очень быстро принял решение. Он задул свечки с легкостью.

«Надеюсь, это были не машинки», — пошутила Решетова.

Потом она решила произнести речь. Ей тоже захотелось загадать желание.

«Ну и для моих желаний тоже торт нашелся», — отметила модель.

А Тимати старался общаться только с детьми, но не отказался сделать совместные фото с экс-возлюбленной. Поклонники отмечают, что Ратмир быстро растет и очень похож на папу.