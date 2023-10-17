«В узком кругу»: Решетова воссоединилась с Тимати на праздновании дня рождения сына — идиллия

Тимати давно стал не только артистом, но и успешным бизнесменом. Он продолжает развивать сеть кофеен, а также пиццерий в России. А вот личную жизнь рэпер не обсуждает. Однако он состоит в отношениях с моделью Валей Ивановой, которая на днях отметила 20-летие. В качестве подарка она получила роскошный автомобиль. А 16 октября был день рождения сына звезды Ратмира.
На этот раз Анастасия Решетова устроила небольшой праздник. Хоть она и переживала расставание с рэпером болезненно, они продолжают общаться ради наследника. Модель позвала всех на картинг. Она даже сама покаталась за рулем, усадив спереди именинника. Ратмир любит машины, как и отце. Он радовался вниманию, которое было на него обращено.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Решетова и Тимати с сыном. Фото: соцсети звезды
А вот в ресторане они отведали торт. Все было украшено воздушными шариками. Для такого дня Анастасия выбрала белую рубашку и черные брюки, которые дополнила полусапожками на каблуках. Она также распустила волосы и сделала сдержанный макияж. А именинник был в черной рубашке и брюках, подражая отцу, который любит черный монохром.
Анастасия Решетова с сыном и Алиса Юнусова. Фото: соцсети звезды
Когда все были за праздничным столом, компанию мальчику составила его сестра, дочь Алены Шишковой – Алиса. Девочка села рядом с ним. Когда торт поставили перед ним, школьницаТимати назвал свои главные требования к будущей невесте" target="_blank"> попросила Ратика загадать желание.
Наследник рэпера задумался, но очень быстро принял решение. Он задул свечки с легкостью.
«Надеюсь, это были не машинки», — пошутила Решетова.
Потом она решила произнести речь. Ей тоже захотелось загадать желание.
«Ну и для моих желаний тоже торт нашелся», — отметила модель.
А Тимати старался общаться только с детьми, но не отказался сделать совместные фото с экс-возлюбленной. Поклонники отмечают, что Ратмир быстро растет и очень похож на папу.
«Тихо и спокойно, в узком кругу отметили день рождения босса всех боссов! Сколько же радости ты нам всем приносишь, любимка! Каждый день с тобой – это уже праздник», – написала Анастасия.
Тимати и Анастасия Решетова, Алиса Юнусова. Фото: соцсети звезды