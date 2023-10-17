«Вечер в кругу любимых»: возлюбленная Тимати отметилась с его моложавой мамой и дочкой от Шишковой

На этот раз Тимати решил побаловать избранницу. Она отметила день рождения. В честь этого события артист ей подарил автомобиль, который стоит несколько десятков миллионов рублей. А сам праздник прошел скромно в ресторане. Именинница позвала не только подруг. Оказалось, что у нее теплые отношения с мамой рэпера Симоной Юнусовой, а также его девятилетней дочкой. Они пришли ее поздравить.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».