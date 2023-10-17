«Вечер в кругу любимых»: возлюбленная Тимати отметилась с его моложавой мамой и дочкой от Шишковой

Тимати уже давно стал завидным холостяком. Примечательно, что он развивает свой бизнес и отдыхает на роскошных курортах. Артист был в отношениях со многими моделями. У него есть дочка Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от участницы конкурсов красоты Анастасии Решетовой. А вот уже год рэпер встречается с моделью Валей Ивановой.
На этот раз Тимати решил побаловать избранницу. Она отметила день рождения. В честь этого события артист ей подарил автомобиль, который стоит несколько десятков миллионов рублей. А сам праздник прошел скромно в ресторане. Именинница позвала не только подруг. Оказалось, что у нее теплые отношения с мамой рэпера Симоной Юнусовой, а также его девятилетней дочкой. Они пришли ее поздравить.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Иванова, Симона Юнусова и Алиса. Фото: соцсети звезды
«Удивительный вечер в кругу любимых. Спасибо, что были рядом в этот вечер», — написала Валя.
Поклонники были удивлены. Многие поразились тому, как избранница Тимати похожа с его мамой. «Ну, вы копия внешне, конечно, Симоны. Прям вы как будто ее дочь», «Интересно, умение так себя подавать — это врожденное или все-таки приобретенный навык?», «Интересно, как Алиса на это реагирует?», «Так по-семейному», — стали писать в Сети.