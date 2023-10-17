«Смотрите, какая красота!»: Прилучный исподтишка снял постройневшую Брутян в бикини — прелести подставила солнцу

По всей видимости, пара решила не брать с собой кроху-сына Микаэля. Брутян похвасталась, что впервые за долгое время выспалась. Она порой хвастает тем, как выглядит без макияжа. А 17 октября Прилучный отметился на пляже с женой. Он исподтишка заснял свою возлюбленную, которая сидела на соседнем шезлонге. Зепюр была в черном мини-бикини. Она оголила декольте и свой живот.

«Рядом со мной, смотрите, какая красота! У-у-у! Шикарно!» – заявил артист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».