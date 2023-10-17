«Смотрите, какая красота!»: Прилучный исподтишка снял постройневшую Брутян в бикини — прелести подставила солнцу

Павел Прилучный уже давно стал популярным актером. С возрастанием его популярности стало расти и число его поклонниц. В 2020 году звезда сериала «Мажор» развелся с женой Агатой Муцениеце. А спустя два года он неожиданно женился на коллеге Зепюр Брутян. Теперь супруги демонстрируют настоящую идиллию. На днях они решили отдохнуть, улетев в Дубай.
По всей видимости, пара решила не брать с собой кроху-сына Микаэля. Брутян похвасталась, что впервые за долгое время выспалась. Она порой хвастает тем, как выглядит без макияжа. А 17 октября Прилучный отметился на пляже с женой. Он исподтишка заснял свою возлюбленную, которая сидела на соседнем шезлонге. Зепюр была в черном мини-бикини. Она оголила декольте и свой живот.
«Рядом со мной, смотрите, какая красота! У-у-у! Шикарно!» – заявил артист.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали комплиментами актрису. «Какая милашка», «Паша все никак не нарадуется», «Быстро она похудела», «А как же хороши», «Два влюбленных котика», «Ой, а тут животик видно», — стали писать в Сети. Напомним, что у пары родился сын в апреле. Брутян почти сразу стала заниматься спортом, чтобы вернуться в форму. Прилучный не дает ей лениться.