Ольга Бузова тонко высмеяла Дмитрия Тарасова: не простила бывшего за то, что он сболтнул лишнего

Ольга Бузова была замужем за Дмитрием Тарасовым около 5 лет. Их брак завершился скандалом. Произошло это еще в 2016 году. Однако спортсмен и телеведущая никак не могут забыть о существовании друг друга.

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Они то и дело обмениваются колкостями. И, как правило, происходит это с подачи Тарасова. У которого, к слову, все в порядке с личной жизнью. Он счастливо женат и скоро станет отцом в пятый раз. Но все-таки нет-нет, да и вспомнит о Бузовой.

Не так давно Дмитрий давал интервью и поделился историей из прошлого. Главной героиней его рассказа стала Ольга. Видимо, телеведущая оставила яркий след в жизни футболиста, который ничем не стереть.

Тарасов заявил, что ему было стыдно за бывшую жену. По словам Дмитрия, Бузова как-то нарядилась в костюм пингвина и приехала встречать его в аэропорт. Товарищи по «Локомотиву», где играл на тот момент Тарасов, были удивлены такому необычному приветствию. Футболист признался, что ему стало страшно за свой авторитет.

«А у нас с ней были какие-то фишки, смайлики — обезьянки, пингвины. Внутряночка наша. И она мне решила сделать сюрприз. Представляешь: автобус, команда «Локомотив», терминал закрытый, никого нет. Фары светят Range Rover... Я иду, сзади меня — команда, игроки, у меня авторитет... И тут из машины, из Range Rover, выходит... И я не пойму, там метров 50, я такой: «Че?» И она вышла в костюме пингвина», — рассказал Дмитрий.

Спортсмен подчеркнул: его опасения не были напрасными. На следующий день один из коллег пытался пошутить на тему пингвинов. Но, к счастью, это удалось пресечь.

Конечно, эти откровения не прошли мимо Ольги. Телеведущая узнала, что бывший опять о ней говорит. Но Бузова проявила мудрость. Она не стала рассказывать свои истории из жизни с футболистом. А тонко пошутила в своем блоге на тему бывших. Имен Ольга не называла. Да это и ни к чему. Все понятно без дополнительных пояснений.

«Такое ощущение, что бывшим приходит уведомление: «Она начинает тебя забывать», и они начинают действовать», — написала телеведущая.

Источник: шоу «Тайная комната» на YouTube-канале «Это медиафутбол, бро!»