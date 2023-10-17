Савельева вышла на связь из Израиля — поклонники потеряли: «Мне страшно»

Дела непростые сейчас творятся в Израиле, весь мир переживает сейчас из-за этих событий. Известно, что в этой стране в настоящий момент также пребывает немало россиян, включая настоящих звезд.

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Недавно отсюда дала знак певица Глюкоза (Наталья Ионова), которая неудачно прилетела на землю как раз в разгар событий. Она сфотографировалась прямо в бомбоубежище для соцсетей. Позже ей и ее близким удалось вернуться домой живыми и невредимыми.

Максим Галкин* заявил, что будет оставаться с Алой Пугачевой в Израиле до конца и возвращаться в Россию не планирует.

В то же время долго не давала о себе знать певица Саша Савельева, которая давно обитает в этой стране вместе с мужем актером Кириллом Сафоновым и маленьким сыном Леоном.

Оказалось, ей, как и Наталье Ионовой, пришлось скрываться от ударов в бомбоубежище.

«Да, мне страшно. Но я выбираю каждый день жизнь, семью, свою деятельность. Делаю хоть что-то из рутины — это успокаивает и дает ощущение земли под ногами», — поведала Савельева в соцсетях.

Отметим, что экс-солистка «Фабрики» перебралась с супругом в Израиль окончательно после февраля 2022 года. До этого они жили на две страны.

Дом российских звезд располагается у самой границы с сектором Газа, в городе Ашкелоне.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.