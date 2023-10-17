Умер заслуженный артист РФ Александр Готгельф: музыканта нашли в аудитории института

В понедельник, 16 октября, умер заслуженный артист РФ, виолончелист Александр Готгельф. Музыканту было 74 года. Он посвятил свою жизнь работе в Российском национальном оркестре.
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Печальное событие произошло в одной из аудиторий столичного Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, где Александр Львович преподавал. Педагога нашли на полу. Ему вызвали скорую помощь, но было уже слишком поздно.
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.
Источник: Telegram-канал Mash.