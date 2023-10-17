Вдова Бориса Грачевского собралась рожать от него ребенка

Создателя «Ералаша» Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года. Но его молодая жена Екатерина Белоцерковская до сих пор не может смириться с его смертью. Сначала она ушла с головой в материнство, сосредоточившись на воспитании годовалого сынишки Филиппа. Но на днях сделала заявление.

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Белоцерковская по сей день одна воспитывает сына, Филиппу уже три года. И вдова задумалась о том, чтобы снова родить от Грачевского. В эфире «Звезды сошлись» она рассказала, как это возможно.

«Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Мы там лечились, проходили чек-ап. Я не знаю, сколько стоит хранение, потому что Боря сразу оплатил на 20 лет», — сообщила вдова.

Екатерина надеется родить от Бориса дочку. И уверена, что в одиночку сможет поднять детей. А вот о том, чтобы снова выйти замуж, даже не задумывается.