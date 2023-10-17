«Модный приговор» возвращается: уже известны дата съемок и имена ведущих

Популярная программа «Модный приговор» последний раз выходила в эфир более полутора лет назад. Поклонники передачи долго ждали новостей и надеялись, что она вернется на экраны. И дождались: совсем скоро состоится триумфальное возвращение мейковер-шоу. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на экс-сотрудника телеканала.

«Слухи о возобновлении «Модного приговора» были с лета. Теперь появилась конкретика – съемки в конце октября», - передает сайт.

Вопрос открыт по ведущим. Известно, что точно не вернется в кресло ведущего Александр Васильев. Под вопросом Надежда Бабкина. А вот Эвелина Хромченко и Юлия Барановская очевидно возвращаются.

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