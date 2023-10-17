Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина до сих пор не похоронили: скоро 40 дней

Вячеслав Гришечкин. Кадр из сериала "Солдаты"

Умер актер еще 15 сентября.

Прах звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина до сих пор не предали земле. Актер умер еще 15 сентября, 21-го состоялось прощание и кремирование. Однако, перед 40-дневной годовщиной со дня смерти звезды вскрылись шокирующие факты: дочь отказывается от захоронения.

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О том, что Гришечкин до сих пор не обрел покой, сообщили директор артиста и его бывшая невеста Диана Бичарова, а также актриса Мария Берсенева в программе «Малахов». А агент актера Максим Миллер опасается, что его дочь Ольга поступит не по совести.

«Прах из крематория забрала Ольга. Она может взять и развеять его где-то всем назло, чтобы мы нигде и никогда не простились со Славой», - высказал опасения Миллер.

Берсенева уверена, что прах Гришечкина надо захоронить там, где он хотел сам. В 2017 году он перенес тяжелую потерю – умерла любимая жена Анна. Он до последнего не мог оправиться с утратой. И было бы правильно, если бы его могила оказалась рядом.

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