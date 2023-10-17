Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина до сих пор не похоронили: скоро 40 дней

Прах звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина до сих пор не предали земле. Актер умер еще 15 сентября, 21-го состоялось прощание и кремирование. Однако, перед 40-дневной годовщиной со дня смерти звезды вскрылись шокирующие факты: дочь отказывается от захоронения.

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О том, что Гришечкин до сих пор не обрел покой, сообщили директор артиста и его бывшая невеста Диана Бичарова, а также актриса Мария Берсенева в программе «Малахов». А агент актера Максим Миллер опасается, что его дочь Ольга поступит не по совести.

«Прах из крематория забрала Ольга. Она может взять и развеять его где-то всем назло, чтобы мы нигде и никогда не простились со Славой», - высказал опасения Миллер.

Берсенева уверена, что прах Гришечкина надо захоронить там, где он хотел сам. В 2017 году он перенес тяжелую потерю – умерла любимая жена Анна. Он до последнего не мог оправиться с утратой. И было бы правильно, если бы его могила оказалась рядом.