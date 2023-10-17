Бесштанная Волочкова в одной рубашке засветила чресла: на первом плане бесстыдство

Экс-звезда Большого театра Анастасия Волочкова возобновила свои походы по врачам. У нее давняя проблема с тазом, и она вынуждена постоянно мониторить его состояние, и при необходимости проходить курсы физиолечения.

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Первым делом звезда отправилась на МРТ. И не преминула об этом сообщить своим подписчикам. Причем, сделала это она самым наглядным образом. Взобравшись на аппарат, Волочкова позировала для снимка, который опубликовала в соцсетях.

На фото балерина оказалась без штанов, в одной рубашке. Подтянув ноги, она не побеспокоилась о том, чтобы прикрыть оголившиеся чресла, и так и осталась на снимке, выставив бесстыдство.