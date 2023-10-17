Умер юморист из 90-х Сергей Сивохо

Причем, болезни и сложности со здоровьем у шоумена были с детства. Проблемы с дыханием стали пожизненными спутниками, открылась язва желудка, ему пришлось срочно худеть – он весил 195 кг. Во время операции у него отнялась стопа, пропала чувствительность. Причина смерти официально еще не озвучена.

Сивохо играл в КВН, с 1991 года строил карьеру в кино, снимался в юмористической передаче «ОСП-студия».

По материалам сайта kp.ru