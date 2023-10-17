Лобода выступила на русской вечеринке: когда деньги важнее принципов

Певица Светлана Лобода много лет была одной из востребованных и высокооплачиваемых звезд на российской эстраде. Но в 2022 году покинула страну, обосновавшись в Латвии, перешла на мову, начала строить карьеру в Европе. И даже громко заявила, что больше никогда не станет выступать перед россиянами.

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Правда, очень скоро Лобода свои новые принципы позабыла. И вовсю поет и пляшет на российских корпоративах. 15 октября в Дубае на сцене отеля Bvlgari она развлекала именинницу по имени Кристина, исполняя свои знаменитые русскоязычные хиты.