Пакует чемоданы: стало известно, куда из Израиля улетает Галкин*

Юморист Максим Галкин* сбежал в Израиль в прошлом году всей семьей. И сейчас, когда там неспокойно, от артиста ждут нового побега. Люди гадали, куда именно отправится оттуда шоумен, какой будет его новая страна. Хотя муж Пугачевой и заявил, что никуда он не поедет, он слукавил. И пакует чемоданы.

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Уже 20 октября Галкина* на Земле Обетованной не будет. А может, и раньше. Экс-звезда телевидения сам проговорился, что уезжает. Мол, гастроли – это святое. Из Тель-Авива шоумен отправится прямиком в Лимассол на Кипре.