Агата Муцениеце козырнула идеальной фигурой в мерцающем свадебном платье: упругие прелести во всей красе

Агата Муцениеце уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Многие полюбили ее за роли в картинах «Честный развод», «Закрытая школа». Она активно занимается спортом и похудела за последние месяцы. После развода с Павлом Прилучным звезда стала блистать в кабаре театре и чаще сниматься в новых проектах. А вот о новых отношениях она пока даже не думает.
Однако на этот раз Агата удивила фанатов. Она решила сделать покупки. И неожиданно актриса предстала в свадебном платье в пол с крупными пайетками. Наряд подчеркнул ее идеальную фигуру и позволил оголить упругие прелести благодаря глубокому декольте.
«Смотри, еще какой вариант. Русалочий! Красиво очень», – заявила она.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Агата. Многие решили, что она готовится к тайной свадьбе. Другие отметили, что актриса просто сияет.
«Какие формы», «На такой фигуре все выглядит шикарно», «Вы невеста?», «Какая красивая! И никакие пышные платья не нужны», «Затмила всех», «Декольте просто ослепляет», «Вау, что за штучка», — стали писать подписчики.