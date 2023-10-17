Агата Муцениеце козырнула идеальной фигурой в мерцающем свадебном платье: упругие прелести во всей красе

Однако на этот раз Агата удивила фанатов. Она решила сделать покупки. И неожиданно актриса предстала в свадебном платье в пол с крупными пайетками. Наряд подчеркнул ее идеальную фигуру и позволил оголить упругие прелести благодаря глубокому декольте.

«Смотри, еще какой вариант. Русалочий! Красиво очень», – заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».