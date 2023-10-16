Арзамасова предстала с Авербухом и подросшим сыном на прогулке: стал большим и самостоятельным

Несмотря на свою занятость, Лиза этой осенью ездила с мужем на Байкал, а также возила наследника в Сочи и в лагерь «Орленок». Не раз она отдыхала за городом, где у нее есть дом. У пары живут собаки. 15 октября актриса собщила, что один из питомцев по кличке Маня.

«Еще в субботу было понятно, что это - конец пути. Уже не реагировала ни на меня, ни на маму. Просто свернулась в комочек и спала, спала, спала… Она прожила большую хорошую собачью жизнь. Она нас понимала… Мы ее будем помнить», – написала Арзамасова.

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Потом она поделилась архивными кадрами, на которых то сидит на полу с сыном и наблюдает за собакой, то гуляет на улице с мужем и держит Льва за руку. мальчик часто гладил собачку и относился к ней особенно нежно.