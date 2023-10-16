Валерий Меладзе воссоединился с бывшей женой на свадьбе дочки: пел для гостей, веселился (редкие фото)

Невеста отметилась в лаконичном платье в пол с черными стразами в области талии. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Жених предстал в темном костюме и рубашке. Влюбленные танцевали, принимали участие в конкурсах и принимали поздравления. На празднике отметились сестры Инги — София и Арина. Не пропустила такое событие и мама Ирина, которая выбрала яркий образ с блузкой цвета фуксии и мерцающей юбкой в пол.

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