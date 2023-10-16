Валерий Меладзе воссоединился с бывшей женой на свадьбе дочки: пел для гостей, веселился (редкие фото)

Валерий Меладзе уже давно стал популярным исполнителем. Однако в последние два года он редко дает концерты. Даже его жена Альбина Джанабаева редко делится кадрами с мужем и детьми. Но на днях дочка артистка от первого брака Инга во второй раз вышла замуж. Она устроила красивое торжество в Грузии. Влюбленные обменялись клятвами на крыльце особняка в саду.
Невеста отметилась в лаконичном платье в пол с черными стразами в области талии. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Жених предстал в темном костюме и рубашке. Влюбленные танцевали, принимали участие в конкурсах и принимали поздравления. На празднике отметились сестры Инги — София и Арина. Не пропустила такое событие и мама Ирина, которая выбрала яркий образ с блузкой цвета фуксии и мерцающей юбкой в пол.
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Валерий Меладзе с бывшей женой, дочкой и зятем. Фото: соцсети
На этот раз Меладзе даже сделал фото со своей бывшей женой. Обычно они не общаются. Хотя с дочками певец поддерживает теплые отношения. Для гостей он исполнил свои хиты.
«Все пройдет и печаль и радость, все пройдет так устроен свет, все пройдет, только верить надо, что любовь не не пройдет вовек… » В добрый путь, ребята! Бог в помощь!» – написала Ирина в соцсети.
Напомним, что артист развелся с первой женой, когда у него уже были отношения с Джанабаевой. Для Ирины это стало большим ударом. Более того, у певца рос внебрачный сын Константин. Певец все же женился на Альбине. У них родилось еще двое детей: сын Лука и дочка Агата.
Валерий Меладзе с дочками и бывшей женой. Фото: соцсети