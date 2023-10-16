«С моей чудесной»: мама Гарика Харламова отметилась на публике с его возлюбленной

Ковальчук предпочла одеться по последним трендам. Она была в белой рубашке, косухе оверсайз и укороченных брюках. Актриса дополнила наряд ботинками на толстой подошве. Наталья Игоревна оделась с ней в одной гамме. Она подчеркнула стройную фигуру, позируя в черном платье с разрезом.

«Сегодня прекрасно провели вечер вместе с моей чудесной Катей. Спасибо за настроение», – заявила мама Харламова.

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