«С моей чудесной»: мама Гарика Харламова отметилась на публике с его возлюбленной

Гарик Харламов давно стал знаменитым. Он не только выступает на сцене, но и снимается в кино. После развода с Кристиной Асмус артист умалчивает о личной жизни. Однако больше года он встречается с коллегой Катериной Ковальчук. Они вместе снимаются в сериале «Гусар». Не раз пара вместе выходила в свет. А накануне состоялись съемки Comedy, где избранница звезда предстала с его мамой.
Ковальчук предпочла одеться по последним трендам. Она была в белой рубашке, косухе оверсайз и укороченных брюках. Актриса дополнила наряд ботинками на толстой подошве. Наталья Игоревна оделась с ней в одной гамме. Она подчеркнула стройную фигуру, позируя в черном платье с разрезом.
«Сегодня прекрасно провели вечер вместе с моей чудесной Катей. Спасибо за настроение», – заявила мама Харламова.
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Катерина Ковальчук и Наталья Харламова. Фото: соцсети
Поклонники осыпали их комплиментами. Многие удивились, что возлюбленная юмориста подружилась с его мамой. Напомним, что ранее у бывшей жены Гарик Кристины Асмус разгорелся конфликт с экс-свекровью в соцсети. Наталья Игоревна упрекнула ее за клевету. Актриса утверждала, что ей бывший муж не оставил ни дом, ни копейки денег.
По словам Натальи Харламовой, она решила высказаться в адрес Асмус впервые за десять лет. Женщина пристыдила актрису. Она сообщила, что дочь Гарика обеспечена полностью и не нуждается в жилплощади.