40-летняя Бородина обнажила свою увесистую грудь в топике не по размеру: мужчины открыли рты

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она не перестает сниматься в новых проектах. Недавно ведущая телестройки оказалась в Таиланде. Она призналась, что заняла место Яны Трояновой в шоу «Последний герой». Больше месяца ей предстоит провести на острове, где много диких животных и насекомых. Звезду уже успели покусать песчаные мухи.
На этот раз Ксения устроила смелую фотосессию. После развода она не перестает следить за фигурой. На новых кадрах телеведущая предстала в джинсовых шортах и пудровом топике не по размеру. Она обнажила увесистую грудь, которая не поместилась в крохотном наряде. Бородина засветила следы от загара. Кожа знаменитости даже в ложбинке порозовела.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Но некоторые подвергли кадр критике и даже заподозрили ее в использовании фотошопа. «С возрастом вы лучше и лучше! Я отрыл рот, увидев вас», «А что с ногами? Растянулись», «Грудь теперь на всех фото на первом плане», «Писала про Боню, что та ноги удлиняет в фотошопе, тем временем сама Ксюша не смогла во время остановиться», — стали писать в Сети.