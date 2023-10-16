40-летняя Бородина обнажила свою увесистую грудь в топике не по размеру: мужчины открыли рты

На этот раз Ксения устроила смелую фотосессию. После развода она не перестает следить за фигурой. На новых кадрах телеведущая предстала в джинсовых шортах и пудровом топике не по размеру. Она обнажила увесистую грудь, которая не поместилась в крохотном наряде. Бородина засветила следы от загара. Кожа знаменитости даже в ложбинке порозовела.

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