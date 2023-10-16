Равшана Куркова показала своего трехлетнего сына: едет в машине и читает стихи наизусть

Равшана Куркова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино большую часть жизни. Актриса отметилась в таких проектах, как «Балканский рубеж», «А у нас во дворе». Примечательно, что свою личную жизнь она скрывает. Но в этом году артистка уже стала мамой во второй раз. Имя отца ребенка она скрывает. А вот дочку Самиру звезда пока показала один раз.
Примечательно, что Куркова родила первенца от бизнесмена Сергея Амаряна. Но они расстались. У него уже есть новая возлюбленная, которая беременна. При этом актриса все чаще показывает трехлетнего сына Гаспара. Мальчик порой даже бывает с мамой на съемках. На новых кадрах Равшана засняла, как наследник едет в такси и читает стих про осень. Он был в джинсах и модном бомбере.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что мальчик унаследовал обаяние и красоту своей мамы. «Кудрявый такой», «Что за чудо», «Носик кнопочкой», «Ну что за очарование! Так похож на маму», «Талант у него точно есть», «Ой, я таю от этого ребенка», — стали писать в Сети.