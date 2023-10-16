Равшана Куркова показала своего трехлетнего сына: едет в машине и читает стихи наизусть

Примечательно, что Куркова родила первенца от бизнесмена Сергея Амаряна. Но они расстались. У него уже есть новая возлюбленная, которая беременна. При этом актриса все чаще показывает трехлетнего сына Гаспара. Мальчик порой даже бывает с мамой на съемках. На новых кадрах Равшана засняла, как наследник едет в такси и читает стих про осень. Он был в джинсах и модном бомбере.

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