«Схватил»: Прилучный не сдержался в лифте, увидев Брутян в прозрачной юбке — страсть на курорте (фото)

На этот раз Брутян захотела отдохнуть на море. Она сказала это мужу и уже спустя несколько дней оказалась в Дубае. Там супруги наслаждаются теплом и романтикой. Избранница Прилучного наряжается и загорает. На этот раз актер не сдержался, когда увидел жену в лифте в прозрачной юбке поверх купальника. Зепюр пять месяцев занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Он рукой сильно обхватил ее бюст.

«Схватил», – написала артистка.

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