«Схватил»: Прилучный не сдержался в лифте, увидев Брутян в прозрачной юбке — страсть на курорте (фото)

Павел Прилучный является одним из самых популярных актеров в России. Он продолжает сниматься в новых проектах. В 2022 году звезда сериала «Мажор» сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Их роман для многих стал неожиданностью, но отношения развивались стремительно. Теперь у пары уже растет сын Микаэль. После неудачного первого брака артист окутал новую жену заботой и вниманием.
На этот раз Брутян захотела отдохнуть на море. Она сказала это мужу и уже спустя несколько дней оказалась в Дубае. Там супруги наслаждаются теплом и романтикой. Избранница Прилучного наряжается и загорает. На этот раз актер не сдержался, когда увидел жену в лифте в прозрачной юбке поверх купальника. Зепюр пять месяцев занималась спортом, чтобы вернуться в форму. Он рукой сильно обхватил ее бюст.
«Схватил», – написала артистка.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что у них в отношениях бурлит страсть. Теперь многие уверены, что у супругов будут еще и возможно скоро. Напомним, что у Прилучного есть наследники от первой жены Агаты Муцениеце. Сын Тимофей и дочка Мия часто гостят у отца с мачехой. Но недавно бывшая супруга звезды подала в суд за неуплату алиментов.