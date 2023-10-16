Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина рассекретила двойное имя своей новорожденной дочки: необычное и красивое

«Во-первых, нам просто оно понравилось по звучанию. Именно в такой короткой форме. Красивое, лаконичное, запоминающееся. Во-вторых, еще не родившись, малышка уже совершила 34 перелета и побывала в 10 странах – в общем, попутешествовала по Миру.

В-третьих, для нас это ассоциация с Миром и в более глобальном смысле. Так мы пришли к тому, что родится у нас девочка Мира!» – отметила Ольга.

Вторая часть имени связана с тем, что малышка словно сама его выбрала. она оживлялась в животе, когда супруги посетили храм Непорочного Зачатия Девы Марии.