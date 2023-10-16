Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина рассекретила двойное имя своей новорожденной дочки: необычное и красивое

Ольга Кузьмина уже давно стала популярной актрисой. Многие ее любят за роль в сериале «Кухня». Другие болели за нее в шоу «Ледниковый период». Недавно она объявила о второй беременности. Уже с округлившимся животом актриса облачилась в платье невесты и узаконила отношения с экскурсоводом Евгением Апанасевичем. А этой осенью у них родилась дочка. Малышка появилась на свет в Аргентине.
Накануне Кузьмина выписалась из роддома. Муж приготовил ей сюрприз — украсил дом к ее приезду и вручил цветы. Актриса не хотела раскрывать имя наследницы до того, как покинет клинику. И вот 16 октября она призналась, что назвала ее Мира-Мария. По ее словам, имя уже зарегистрировано. Первая часть имени пришла ей на ум еще несколько месяцев назад.
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Ольга Кузьмина с мужем и дочкой. Фото: соцсети звезды
«Во-первых, нам просто оно понравилось по звучанию. Именно в такой короткой форме. Красивое, лаконичное, запоминающееся.
Во-вторых, еще не родившись, малышка уже совершила 34 перелета и побывала в 10 странах – в общем, попутешествовала по Миру.
В-третьих, для нас это ассоциация с Миром и в более глобальном смысле. Так мы пришли к тому, что родится у нас девочка Мира!» – отметила Ольга.
Вторая часть имени связана с тем, что малышка словно сама его выбрала. она оживлялась в животе, когда супруги посетили храм Непорочного Зачатия Девы Марии.
«Вспомнили, что в апреле, когда мы вместе с нашими родителями были на пасхальной службе в Будславском костеле, который тоже носит имя Девы Марии, я впервые почувствовала шевеления малышки! Именно в тот момент она начала с нами «общаться»!
В общем, мы всерьез задумались о втором имени, пожили с этой мыслью и наконец определились! А когда увидели малышку, убедились, что решение верное. Так что сейчас перед вами Мира-Мария Апанасевич», – добавила звезда.