Утяшева впервые заговорила о сложностях с беременностью: «Все говорили, не получится. Винер сказала: «Хочешь детей? Придут»

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что раньше была художественной гимнасткой, но уже после получения травм ей пришлось завершить карьеру. Теперь спортсменка трудится телеведущей. Ее во всем поддерживает Павел Воля. Супруги вместе больше 10 лет. Однако только теперь они стали раскрывать подробности из их истории любви.
На этот раз Ляйсан вспомнила, что 2012 год для нее стал переломным. Тогда она потеряла самого близкого человека — маму. Это стало для нее настоящим горем. Спортсменка впала в глубокую депрессию, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда она похудела до 40 кг. Утяшева отмечала, что врачи заверяли, что ей потребуется много времени на восстановление.
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Ляйсан Утяшева и Мария KAKDELA. Фото: кадр из шоу «Дерзкая готовка»
В то время Ляйсан уже встречалась в Павлом. Он окружил ее заботой и вниманием. И хоть тогда они только назначили дату свадьбу, пара уже хотела ребенка, но зачать первенца у них не получалось. Поэтому телеведущая запомнила, когда случилось чудо.
«Мне Ирина Винер сказала: „Хочешь детей? Придут. Мама оттуда ангелочка пошлет“. Все говорили, что не время, не получится… Но в этот же год я понимаю, что ем не в себя. Подумала: „А что происходит?“ Помню, Италия, Сан-Ремо…
Мы с Павликом отдыхаем, заходим в аптеку, беру тест… Помню, что играла Лана Дель Рей Born to die, представляешь? Я была в бежевом», — рассказала Утяшева супруге T-Killah в шоу «Дерзкая готовка».
Напомним, что у супругов теперь уже двое детей. Они растят сына Роберта и дочку Софию.