Утяшева впервые заговорила о сложностях с беременностью: «Все говорили, не получится. Винер сказала: «Хочешь детей? Придут»

На этот раз Ляйсан вспомнила, что 2012 год для нее стал переломным. Тогда она потеряла самого близкого человека — маму. Это стало для нее настоящим горем. Спортсменка впала в глубокую депрессию, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда она похудела до 40 кг. Утяшева отмечала, что врачи заверяли, что ей потребуется много времени на восстановление.

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