Собчак засняла разговор с подросшим сыном по дороге в школу: властно стукнул кулаком и закатил глаза

На видео Платон сидит на заднем сидении машины. Собчак решила спросить его, в какой стране хотел бы жить ее сын. Мальчик дал исчерпывающий ответ.

«В России», — заявил он. «Почему?» — уточнила телеведущая. «Жесткий ответ — в России!» — крикнул План и стукнул кулаком по подлокотнику, закатив глаза.

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