Собчак засняла разговор с подросшим сыном по дороге в школу: властно стукнул кулаком и закатил глаза

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру. Она является одной из самых известных телеведущих в стране. В последние годы блондинка часто путешествует. С ней ездит по разным странам сын Платон. Он с ранних лет изучает английский язык и китайский. В семь лет наследник звезды учится в престижной школе. На этот раз она поделилась кадрами из машины, когда везла наследника на уроки.
На видео Платон сидит на заднем сидении машины. Собчак решила спросить его, в какой стране хотел бы жить ее сын. Мальчик дал исчерпывающий ответ.
«В России», — заявил он.
«Почему?» — уточнила телеведущая.
«Жесткий ответ — в России!» — крикнул План и стукнул кулаком по подлокотнику, закатив глаза.
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Поклонники отметили, что наследник заметно подрос и очень похож манерами на своего отца Максима Виторгана. Другие были удивлены, что мальчик такой эмоциональный.
Напомним, что Собчак счастлива в браке с Константином Богомоловым. Она ранее признавалась, что хотела бы от него иметь ребенка. При этом телеведущая отмечала, что беременность отнимает много сил и навсегда меняет фигуру. Не раз в этом году блондинку подозревали в интересном положении, но недавно она опровергла все слухи.