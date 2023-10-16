«Вся сочная»: Ольга Бузова в откровенном платье с впечатляющим декольте блеснула грудью на съемках Comedy Club

На этот раз Ольга приехала на съемки Comedy Club. Она для такого случая выбрала черное платье в пол с впечатляющим декольте. Телеведущая козырнула своим налившимся бюстом на публике, а также подчеркнула свои бедра. Она сделала укладку с мокрым эффектом. Бузова грациозно дефилировала перед камерой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».