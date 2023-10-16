«Вся сочная»: Ольга Бузова в откровенном платье с впечатляющим декольте блеснула грудью на съемках Comedy Club

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи, давать концерты. Артистка любит привлекать к себе внимание. Примечательно, что не так давно она поправилась, но не скрывает свои формы. Наряды телеведущей все такие же броские и смелые. На этот раз звезда собралась на съемки, где многих удивила.
На этот раз Ольга приехала на съемки Comedy Club. Она для такого случая выбрала черное платье в пол с впечатляющим декольте. Телеведущая козырнула своим налившимся бюстом на публике, а также подчеркнула свои бедра. Она сделала укладку с мокрым эффектом. Бузова грациозно дефилировала перед камерой.
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«Когда сказали, не наряжаться», — написала звезда.
На этот раз Бузова получила много комплиментов. Но некоторые ее раскритиковали и даже сравнили ее стиль со стилем Анны Asti. «Божественно прекрасна!», «Похорошела», «Вся сочная», «Ой, деревянные движения», «Спутала с Айсти», «Это бомба», «Лицо какое-то другое», — стали писать подписчики.