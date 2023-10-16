Стала известна причина неожиданной смерти композитора Геннадия Гладкова

О смерти советского и российского композитора Геннадия Гладкова стало известно в понедельник, 16 октября. Музыканту было 88 лет. Он умер в своей квартире на Садовой-Триумфальной улице.

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Это печальное событие стало полной неожиданностью для всех. Так как Геннадий Игоревич не жаловался на здоровье. И, несмотря на свой солидный возраст, вел довольно активный образ жизни.

16 октября он собирался в театр на спектакль «Старший сын». Гладков был автором музыке к этой постановке и поэтому хотел непременно присутствовать. А 18 октября композитор планировал принять участие в концертной программе «Три товарища».

Но, к сожалению, планам Геннадия Игоревича не суждено было сбыться. Причиной смерти музыканта стал приступ удушья. В 6 утра у него затруднилось дыхание. Домработница поспешила вызвать скорую помощь. Но спасти композитора не удалось, пишет МК.ru