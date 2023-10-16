Поцелуи, ресторан и автомобиль в подарок: Тимати устроил праздник в честь 20-летия своей возлюбленной Вали Ивановой

Именинница решила собрать подруг и друзей в ресторане. Она задула свечку на пирожном. Тимати с улыбкой наблюдал за ней. Валя облачилась в мини-платье с откровенным декольте. Жакет модель вскоре сняла. Она не стеснялась выражать чувства и даже целовала на публике своего избранника. Но самый главный сюрприз ждал ее в конце дня на парковке.

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