Поцелуи, ресторан и автомобиль в подарок: Тимати устроил праздник в честь 20-летия своей возлюбленной Вали Ивановой

Тимати уже давно стал завидным холостяком. Он добился успеха в творчестве и в бизнесе. Однако ни одну из своих пассий рэпер так и не отвел в ЗАГС. Он растит дочку Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. А вот уже больше года у артиста роман с молодой моделью Валей Ивановой. 15 октября она отметила свой день рождения.
Именинница решила собрать подруг и друзей в ресторане. Она задула свечку на пирожном. Тимати с улыбкой наблюдал за ней. Валя облачилась в мини-платье с откровенным декольте. Жакет модель вскоре сняла. Она не стеснялась выражать чувства и даже целовала на публике своего избранника. Но самый главный сюрприз ждал ее в конце дня на парковке.
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На 20-летие Тимати решил преподнести своей второй половинку машину, о которой она мечтала. Иванова открыла рот от удивления, когда увидела новый Porsche. С праздника она уехала уже за рулем нового автомобиля.
«Спасибо любимый, продолжай дальше запускать меня в космос», — заявила именинница.
Поклонники тоже были впечатлены. Однако многие поразились, что Валей всего 20 лет. «Тимати, ты истинный мужчина! Вам повезло с мужчиной», «Так трогательно», «Вот это отношения», «Никто не думал, что она так молода», «Неожиданно», — стали писать в Сети.