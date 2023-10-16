Пугачева ни в чем себе не отказывает — тратит огромные суммы: даже теперь, когда осталась без заработков

Алла Пугачева всегда жила с шиком. Примадонна более чем хорошо зарабатывала и легко расставалась с деньгами. По словам продюсера Павла Рудченко, каждый выход в свет обходился Пугачевой в сотни тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«На самом деле Алла Борисовна регулярно в России передвигалась с телохранителями. Понятно, что это не дешевые услуги. Впрочем, любой ее выезд из дома куда бы то ни было всегда стоил определенных бюджетов и это сотни тысяч. Имеется ввиду и прическа, гримеры, телохранители, целая свита работала над тем, чтобы Алла Борисовна просто выбралась из своего дома. Даже элементарно, чуть ли не за хлебушком», — поделился информацией Рудченко .

Но с доходами у Аллы Борисовны начались проблемы. В 2022 году певица решила перебраться на постоянное место жительства в Израиль и там ее талант оказался невостребованным.

Концертов у Пугачевой нет. На корпоративы тоже не приглашают. По крайней мере, информации об этом нет. Однако, несмотря на отсутствие заработков, артистка не спешит расставаться с прежними привычками. Она по-прежнему тратит на себя приличные суммы.

Это видно по ее недавним пластическим операциям. Внешность Аллы Борисовны очень сильно изменилась. И, конечно, это стоило недешево. Кроме того, певица этим летом серьезно потратилась на отдых в Юрмале. Только аренда виллы стоила 15 миллионов рублей в месяц.

Поэтому ее молодому мужу Максиму Галкину* приходится гастролировать круглый год. К слову, его доходы тоже сильно упали. А обеспечивать нужно не только расточительницу-жену, но и совместных детей, которые тоже привыкли ко всему самому хорошему.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: mk.ru, popcornnews.ru