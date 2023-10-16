Умер легендарный композитор Геннадий Гладков: он подарил миру «Бременских музыкантов»

Умер легендарный советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет. Причина смерти пока не сообщается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Геннадий Игоревич писал музыку до последнего момента. Он жил творчеством. Композитор навсегда запомнится публике своей работой над мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов».

И это не единственный известный проект. Произведения Гладкова задействованы более чем в 110 картинах. Среди них «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг» и многие другие.

Источник: РИА Новости со ссылкой на помощника композитора