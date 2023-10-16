Чем стала заниматься Брежнева после развода с Меладзе: песни больше не кормят

В 2022 году Константин Меладзе и Вера Брежнева уехали из России в Италию, где они владели недвижимостью. Слухи о разладе в их отношениях появились достаточно скоро после отъезда звезд за пределы страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Причины назывались самые разные: от измены до несостыковок во взглядах на общественно-политические темы.

Пара долго не комментировала отношения в семье, но недавно Вера Брежнева публично призналась, что развелась с Константином Меладзе. Увы, поклонники были разочарованы — подробностей не последовало.