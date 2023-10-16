Чем стала заниматься Брежнева после развода с Меладзе: песни больше не кормят

В 2022 году Константин Меладзе и Вера Брежнева уехали из России в Италию, где они владели недвижимостью. Слухи о разладе в их отношениях появились достаточно скоро после отъезда звезд за пределы страны.
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Причины назывались самые разные: от измены до несостыковок во взглядах на общественно-политические темы.
Пара долго не комментировала отношения в семье, но недавно Вера Брежнева публично призналась, что развелась с Константином Меладзе. Увы, поклонники были разочарованы — подробностей не последовало.
«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», — заявила певица.
Сейчас российско-украинская знаменитость старается строить музыкальную карьеру на родном украинском языке в Европе, но такое творчество мало там востребовано. Не удивительно, что после развода Брежнева вдруг решила податься в инфоцыганство.
Звезда объявила в Сети о наборе группы с типичным предложением: бесплатно подготовить страждущих стать успешными, научить их запускать свои желания во Вселенную и правильно ставить цели, чтобы они исполнялись.
Разведенная и никому ненужная на чужбине Брежнева уверяет аудиторию, что весьма успешна и добилась всего, чего хотела.