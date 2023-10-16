Папа Агутина впервые сказал про развод сына и Варум: зависть — плохое чувство

О том, что в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум не все ладно, судачат в народе давно. В последнее время эти слухи усилились. А все из-за того, что пару давно не видели вместе.

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К тому же звезды перестали петь на одной сцене, теперь выступает по большей части один Леонид Агутин, Анжелика Варум куда-то пропала. Масло в огонь артистка подлила, когда не явилась на юбилейный концерт мужа.

Леонид Агутин сказал, что дескать супруга не смогла - заболела. Странное совпадение.

Однако папа Леонида Агутина заверил, что в звездной семье все спокойно, отношения у супругов отличные, сообщает КП.