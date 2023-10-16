Юлия Ковальчук показала Алексея Чумакова с новорожденной дочуркой: папа нежно целует сладкие пяточки Алисии

Певица Юлия Ковальчук — одна из самых скрытных матерей в отечественном шоу-бизнесе. В октябре 2017 года певица родила от мужа Алексея Чумакова дочь Амелию, которую до сих пор никому из публики не показала.

Даже вторую беременность артистка скрыла так, что никто не догадался. Правда, накануне Юлия сделала неожиданный для поклонников жест — показала младшую дочурку. Исключение произошло в День отца.