Юлия Ковальчук показала Алексея Чумакова с новорожденной дочуркой: папа нежно целует сладкие пяточки Алисии

Певица Юлия Ковальчук — одна из самых скрытных матерей в отечественном шоу-бизнесе. В октябре 2017 года певица родила от мужа Алексея Чумакова дочь Амелию, которую до сих пор никому из публики не показала.
Даже вторую беременность артистка скрыла так, что никто не догадался. Правда, накануне Юлия сделала неожиданный для поклонников жест — показала младшую дочурку. Исключение произошло в День отца.
Алексей Чумаков с дочкой. Фото: соцсети
В праздник мама запостила трогательное фото, на котором глава семейства нянчится с малышкой Алисией, появившейся на свет в звездной семье в июле этого года. Крохотные пяточки в воздухе папа нежно ловит и стремится прильнуть к ним губами — расцеловать драгоценное дитя.
«Папочки… с вашим днем!» — подписала кадр Ковальчук.
С Чумаковым певица вместе уже 10 лет. Столь семейные кадры в соцсетях звезд — большая редкость.
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