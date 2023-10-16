Сбежала из спальни, одеться забыла: полураздетая Валя Карнавал вышла из лифта

Звезда Интернета Валя Карнавал после расставания с Сашей Стоуном, за которого она собиралась замуж, решила устроить себе перезагрузку. Блогерша сменила имидж, серьезно похудела и теперь наслаждается новым этапом в жизни, выбирая для привлечения внимания публики проверенный метод – минимум одежды.
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На этот раз красотка Валя полураздетой вышла из дома. В такой одежде наиболее подходящим пунктом назначения стал бы будуар, но Карнавал предпочла выйти в свет.
Накидка, больше похожая на пеньюар, латексная юбка и очень вызывающий макияж – эти атрибуты выдали в ней смелую кокетку, а не целомудренную деву, которой она представлялась ранее. Видимо, Валя решила сменить ангельский образ на более хардкорный.