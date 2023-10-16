Уже не скрывает: вот что Брежнева сказала про развод с Меладзе

О разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе говорили весь этот и часть предыдущего года. Сами звезды хранили молчание. И лишь когда скрывать очевидное сало уже невозможно, а певица отошла от драмы, она заговорила.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Первым шагом на пути к признанию развода стал новый альбом Брежневой. Она заявила, что в нем отразились все переживания, в том числе разрыв с любимым.

Следом за этим экс-солистка группы «ВИА Гра» озвучила, как они с Меладзе решили относиться случившемуся. Пара предпочитает переживать это молча и не выносить сор из избы, несмотря на попытки общественности докопаться до причин.

«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение», - заявила певица в новом интервью.

Сам Меладзе хранит молчание. Он далеко от Брежневой - улетел в Швейцарию, замечен в гордом одиночестве.