«Уже через несколько дней»: Галкин* сообщил, что покидает Израиль

Обосновавшийся в Израиле еще в 2022 году Максим Галкин* сообщил, что совсем скоро покинет Землю Обетованную. Хотя обещал, что уезжать отсюда он не собирается. Но, как говорится, ничего личного – только бизнес. Артист спешит зарабатывать деньги, пока на его новой родине происходит страшное.

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Галкин* объявил о начале гастролей по Европе. И заверил, что все концерты, запланированные на это время, состоятся.