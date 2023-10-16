«Уже через несколько дней»: Галкин* сообщил, что покидает Израиль

Обосновавшийся в Израиле еще в 2022 году Максим Галкин* сообщил, что совсем скоро покинет Землю Обетованную. Хотя обещал, что уезжать отсюда он не собирается. Но, как говорится, ничего личного – только бизнес. Артист спешит зарабатывать деньги, пока на его новой родине происходит страшное.
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Галкин* объявил о начале гастролей по Европе. И заверил, что все концерты, запланированные на это время, состоятся.
«Уже через несколько дней начало тура, концерты по расписанию: Кипр, Польша, Молдова, Великобритания. До встречи!» - сообщил артист.
Муж Пугачевой подчеркнул при этом, что аэропорт в стране работает практически все время. И варианты вылететь у него есть в любом случае.
«Не все авиакомпании летают, но несколько вариантов есть вылета, поэтому не переживайте, я обязательно буду, обязательства перед зрителем – это святое», - улыбнулся белозубо Галкин*.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.