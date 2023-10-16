Развязала купальник, закрыла глаза: Прилучный подловил загорающую Брутян в Дубае

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян, наконец, смогли выбраться на отдых наедине, без детей и родителей. Уединилась парочка в Дубае, о чем сообщила молодая жена «мажора» после некоторой интриги с самолетом.

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Выяснилось, что супруги давно мечтали оказаться где-то в теплых краях одни, без наследников. Так как все последнее время они берут с собой не только младенца Микаэля, но и старших детей Прилучного от первого брака. Зепюр не против, она нашла подход к пасынку и падчерице и даже демонстрирует идиллию в семье, где бы они ни были.