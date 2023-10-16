Развязала купальник, закрыла глаза: Прилучный подловил загорающую Брутян в Дубае

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян, наконец, смогли выбраться на отдых наедине, без детей и родителей. Уединилась парочка в Дубае, о чем сообщила молодая жена «мажора» после некоторой интриги с самолетом.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Выяснилось, что супруги давно мечтали оказаться где-то в теплых краях одни, без наследников. Так как все последнее время они берут с собой не только младенца Микаэля, но и старших детей Прилучного от первого брака. Зепюр не против, она нашла подход к пасынку и падчерице и даже демонстрирует идиллию в семье, где бы они ни были.
Зепюр Брутян в Дубае. Фото: соцсети
Прилучный опубликовал из Дубая первые снимки. Обычно скупой на контент, актер в этот раз расщедрился и запостил снимок любимой жены. Брутян его глазами – это загорающая под палящим солнцем жена, развязавшая лямки купальника. Самой актрисе снимок мужа понравился, и она добавила его к себе в аккаунт.