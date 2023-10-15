«Молюсь и держу кулаки»: Бледанс опасается призыва сына в израильскую армию

До начала военного конфликта в Израиле российская актриса и певица Эвелина Бледанс отдыхала в этой стране со своим младшим сыном Семеном. Звезда успела вернуться до старта боевых действий, но некоторые ее родные остались на Святой земле, о чем она с тревогой рассказала журналистам.

«Многие мои друзья не знали, что я вернулась, и они, конечно же, писали, звонили, спрашивали, где и как я. Но я уже была здесь», — рассказала Бледанс 5-tv.ru. «К сожалению, помимо того, что мой сын старший проживает в Израиле — его не призвали пока, и надеюсь, не призовут — также моя сестра осталась на две недели там. Я, конечно, молюсь и держу кулаки за то, чтобы все было хорошо».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам Эвелины, начальника его старшего сына Николая (он выбрал профессию программиста) уже призвали в израильскую армию, а сам 29-летний парень остался управлять компанией.