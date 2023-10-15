SHAMAN перепоет хит Шатунова «Седая ночь»

17 октября в «Крокус Сити Холле» состоится концерт памяти Юры Шатунова. Одной из звезд, которые вступят на этом мероприятии, станет певец SHAMAN. Он рассказал журналистам, что перепоет бессмертных хит «Ласкового мая» - «Седая ночь».

«Это очень большая ответственность, – признался молодой артист 5-tv.ru. – Главное, не испортить эту песню. Потому что все привыкли к образцовому варианту в исполнении, в аранжировке. Я не слишком сильно стал отходить от оригинала, но какие-то свои нотки привнес. Потому что я очень уважительно отношусь к чужому материалу».

SHAMAN отметил, что оставил песню в той же тональности, чтобы ничего в ней не нарушить.

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