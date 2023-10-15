«Это просто не имеет смысла»: Соколовский объяснил, почему отложил свадьбу с возлюбленной

В начале 2023 года певец Влад Соколовский планировал в сентябре-октябре жениться на своей новой возлюбленной Ангелиной Сурковой. Однако половина осени уже прошла, а о свадьбе пока ничего не слышно. На днях вышло новое интервью артиста, в котором он прокомментировал заминку в семейных планах.

«Да мы перенесли свадьбу на весну, потому что у меня сейчас параллельно идет два достаточно объемных проекта. Один из них — съемки в сериале «Постучись в мою дверь», который мы еще долго будем снимать», - цитирует Влада издание «ТН-Звезды».

«Смены стоят очень плотно, а мы не хотели бы праздновать свадьбу, выдергивая один или два дня из графика, где я бы был никакущим и уставшим с красными от недосыпа глазами. Это просто не имеет смысла, потому что праздник мы делаем не для показухи, аудитории, прессы, а для себя — нашей семьи, близких».

«Поэтому мы стараемся выбрать максимально благоприятный момент для этого, и сейчас я стараюсь выстроить свой график так, чтобы весной нас никто не трогал, и мы смогли спокойно сыграть свадьбу, а потом поехать дальше куда-то отметить. Я как предложение делал очень красиво, также и свадьба, считаю, должна быть не менее прекрасной и наполненной».