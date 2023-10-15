Израиль подождет: Галкин* собрался в концертный тур и нарвался на возмущение подписчиков

Вечером 15 октября комедиант и шоумен Максим Галкин* выложил в социальную сеть видеообращение к своим поклонникам. Он напомнил, что через несколько дней начнется его концертный тур (Кипр, Польша, Молдова, Великобритания), и заверил, что события в Израиле не помешают ему предстать перед зрителями.
Артист отметил, что не все авиакомпании летают в Тель-Авив, но рейсов достаточно, так что европейские выступления не отменяются
«Не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем – это святое», – подытожил Галкин.
Однако добрая половина подписчиков Максима восприняла его слова в штыки. Одни недоумевают – какие могут быть юмористические концерты, когда в стране ведутся военные действия. Другие подозревают, что комедиант нашел удобный предлог не идти в израильскую армию – уехать в тур подальше от бомбежек.
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Комментарии подписчиков Максима Галкина*. Фото: соцсети
Однако народное возмущение вряд ли остановит Галкина от заработка денег для его звездной семьи.
Напомним, в 2022 году российский телеведущий получил гражданство Израиля и перебрался на ПМЖ в эту страну вместе с женой и детьми.
* Включен Минюстом России в список физических лиц — иностранных агентов.