Израиль подождет: Галкин* собрался в концертный тур и нарвался на возмущение подписчиков

Вечером 15 октября комедиант и шоумен Максим Галкин* выложил в социальную сеть видеообращение к своим поклонникам. Он напомнил, что через несколько дней начнется его концертный тур (Кипр, Польша, Молдова, Великобритания), и заверил, что события в Израиле не помешают ему предстать перед зрителями.

Артист отметил, что не все авиакомпании летают в Тель-Авив, но рейсов достаточно, так что европейские выступления не отменяются

«Не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем – это святое», – подытожил Галкин.

Однако добрая половина подписчиков Максима восприняла его слова в штыки. Одни недоумевают – какие могут быть юмористические концерты, когда в стране ведутся военные действия. Другие подозревают, что комедиант нашел удобный предлог не идти в израильскую армию – уехать в тур подальше от бомбежек.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».