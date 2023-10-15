«Думала, таких мужчин не существует»: Брутян трогательно поздравила Прилучного с Днем отца

15 октября россияне отметили День отца. В эту дату жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян опубликовала в социальной сети трогательное поздравление для мужа, с которым делит крошку-сына, родившегося в конце апреля.

«Сегодня замечательный праздник – День отца! Для нашей семьи это особенный день, потому что у нас самый лучший папа в мире! – написала она. – Несмотря на свою занятость и усталость, ты всегда находишь время на детей. Думаешь о них, заботишься, даришь незабываемые впечатления, искренне радуешься их успехам и стараешься во всем помочь».

«Мне в жизни очень повезло, я встретила настоящего мужчину! Во всех смыслах этого слова. И я очень горжусь им. Многие сейчас напишут «счастье любит тишину». Каждому свое, но я считаю, что о своем счастье надо говорить и не бояться, важно не молчать о своей любви и о том как повезло. То чем вы дышите, то и притягиваете».

«Любимый мой Паша, я очень благодарна богу за то, что именно ты отец нашего ребенка. Словами не описать, какой ты отец и муж! Я и мечтать не могла о таком человеке рядом! Думала, что таких мужчин не существует. Хочу поблагодарить тебя за твое внимание, за заботу, за воспитание! Ты правильный пример для детей. И я хочу, чтобы они стремились быть похожими на тебя!»